عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

عاشت الكرة العربية في الساعات القليلة الماضية حالة من القلق والتوتر بعد أن تعرض حارس مرمى النادي الاهلي إلى إصابة قوية أثناء مشاركته مع فريقه في مباراة اليوم السبت .





وكان محمد العويس حارس مرمى فريق نادي أهلي جدة قد تعرض إلى إصابة قوية على مستوى الوجه بعد تدخل قوي من ويليام أوليفيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي .





وعند حلول الدقيقة السادسة عشر خرج محمد العويس من منطقة جزاءه لإبعاد كرة عرضية كانت داخل منطقة جزاء فريقه لكنه تصادي بالرأس بينه وبين ويليام محترف نادي الفيصلي .





بعد التصادم سقط الثنائي أرضًا وحاول الجهاز الطبي إسعاف العويس على الفور لكن الإصابة كانت في مكان قوي للغاية أسفل العين ليخرج دون أن يكمله .





ودخل ياسر المسيليم حارس المرمى البديل إلى أرضية الملعب في الدقيقة العشرين بأوامر من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق السعودي .





وقام الجهاز الطبي للفريق بنقل اللاعب إلى المستشفى بواسطة سيارة أسعاف وسط تحية كبيرة من الجماهير التي تواجدت على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله " الجوهرة المشعة " .





وتعتبر الإصابة هي الثانية للعويس في الوجه حيث تعرض حارس مرمى المنتخب السعودي من قبل لنفس الإصابة وإرتدى قناع واقي في العديد من المباريات .





ومن المنتظر ان يتعرض اللاعب لفحص طبي كامل للوقوف على حجم الإصابة وتحديد مدتها ووقت عودته إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة .