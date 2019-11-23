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عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:05 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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عاشت الكرة العربية في الساعات القليلة الماضية حالة من القلق والتوتر بعد أن تعرض حارس مرمى النادي الاهلي إلى إصابة قوية أثناء مشاركته مع فريقه في مباراة اليوم السبت .

وكان محمد العويس حارس مرمى فريق نادي أهلي جدة قد تعرض إلى إصابة قوية على مستوى الوجه بعد تدخل قوي من ويليام أوليفيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي .

وعند حلول الدقيقة السادسة عشر خرج محمد العويس من منطقة جزاءه لإبعاد كرة عرضية كانت داخل منطقة جزاء فريقه لكنه تصادي بالرأس بينه وبين ويليام محترف نادي الفيصلي .

بعد التصادم سقط الثنائي أرضًا وحاول الجهاز الطبي إسعاف العويس على الفور لكن الإصابة كانت في مكان قوي للغاية أسفل العين ليخرج دون أن يكمله .

ودخل ياسر المسيليم حارس المرمى البديل إلى أرضية الملعب في الدقيقة العشرين بأوامر من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق السعودي .

وقام الجهاز الطبي للفريق بنقل اللاعب إلى المستشفى بواسطة سيارة أسعاف وسط تحية كبيرة من الجماهير التي تواجدت على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله " الجوهرة المشعة " .

وتعتبر الإصابة هي الثانية للعويس في الوجه حيث تعرض حارس مرمى المنتخب السعودي من قبل لنفس الإصابة وإرتدى قناع واقي في العديد من المباريات .

ومن المنتظر ان يتعرض اللاعب لفحص طبي كامل للوقوف على حجم الإصابة وتحديد مدتها ووقت عودته إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة .
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