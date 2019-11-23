افتتاح بطولتي إبراهيم مصطفى الدولية والعربية للمصارعة الحرة والرومانية

افتتح اللواء عصام النوار رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة بطولتى إبراهيم مصطفى الدولية والعربية للكبار للمصارعة الحرة والرومانية و المقامة خلال الفترة من 23 وحتى 25 نوفمبر الجاري على ملعب الصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة بمشاركة نحو 200 لاعب يمثلون 10 دول ،حضر الحفل الدكتور محمد الكردي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور عبدالأول محمد مساعدا وزير الشباب والرياضة نائبان عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والتونسى كمال بوعزيز نائب رئيس الاتحاد العربي ومندوب الاتحاد الدولي بالبطولة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة ورؤساء وفود الدول المشاركة.

بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم طابور العرض بشكل جديد طبقا للنظام الدولى بعدم وجود طابور عرض تقليدي ، ولكن من خلال عرض أسماء الدول المشاركة على شاشة عرض الصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة ، كما تضمن حفل الافتتاح فقرات العاب ليزر ، بالإضافة إلى فقرات فنية لاقت استحسان الجميع ، ورحب اللواء عصام النوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة بالوفود المشاركة وضيوف حفل الافتتاح لبطولة مصطفى إبراهيم صاحب الإنجاز التاريخي لمصر والعرب في المصارعة ، متمنيا اقامة سعيدة للضيوف على ارض مصر والتي ترحب دائما بكل ضيوفها مؤكدا ان الاتحاد يعمل بكل طاقته على توفير سبل الراحة للوفود المشاركة متمنيا التوفيق للجميع وان تكون البطولتين رسالة حب وسلام ودليل على الاستقرار الذي تعيشه مصر مؤخرا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولى الرياضة وخاصة استضافة الاحداث الرياضية أهمية كبرى واعتبارها أمن قومي .

وفي كلمته أعرب كمال بوعزيز عن سعادة بالتواجد في مصر مقدما الشكر للاتحاد المصري ووزارة الرياضة على حسن الاستقبال والضيافة متمنيا بطولة ناجحة للجميع ، وقام الدكتور محمد الكردي بالترحيب بالضيوف نيابة عن وزير الرياضة ونقل تحيات الوزير للجميع موجها الشكر لاتحاد الشرطة الرياضي على استضافة البطولة قبل أن يعلن انطلاق البطولة رسميا نيابة عن وزير الشباب والرياضة.





وشهد حفل الافتتاح تكريم اللواء عصام النوار للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من رموز رياضة المصارعة في مصر ، بمنحهم درع الاتحاد ، حيث تم تكريم كل من المرحوم إبراهيم مصطفى والحكم الدولي السابق محمد عدوي آمين والمدرب أحمد عصمت والمدرب السعيد محمد الجابري ووالمدرب عيسى يوسف جاد ، كما اهدي اللواء عصام النوار درع الاتحاد للسيد كمال بوعزيز تقديرا لجهوده في دعم المصارعة في العالم وفي مصر بصفة خاصة.