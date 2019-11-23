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ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد فوز مانشستر سيتي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:52 م
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رياض محرز
رياض محرز
حسام مجدي
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استطاع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي تشيلسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
وسجل هدفي مانشستر سيتي كل من كيفين دي بروين في الدقيقة 29 ورياض محرز في الدقيقة 37 بينما سجل هدف نادي تشيلسي الوحيد نجولو كانتي في الدقيقة 21.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم
وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي مانشستر سيتي إلى 28 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي تشيلسي عند 26 نقطة ليتواجد في المركز الرابع.

مباريات الجولة الثالثة عشر اليوم
ولعبت اليوم السبت 23 نوفمبر ثمان مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكانت أهم مباريات اليوم بالجولة الثالثة عشر مباراة وست هام وتوتنهام ومباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
وست هام × توتنهام
وانتهت هذه المباراة بفوز توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
أرسنال × ساوثامبتون
بينما نتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
برايتون × ليستر سيتي
فيما انتهت هذه المباراة بفوز نادي ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ.
واتفورد × بيرنلي
كما انتهت هذه المباراة بفوز نادي بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.
كريستال بالاس × ليفربول
وانتهت مباراة اليوم بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.
بورنموث × ولفرهامبتون
فيما فاز ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.
إيفرتون × نورويتش سيتي
فيما فاز نورويتش سيتي في هذه المباراة بهدفين مقابل لا شئ.
مانشستر سيتي × تشيلسي
واستطاع نادي مانشستر سيتي أن يفوز بهدفين مقابل هدف.
ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباريات اليوم

ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباريات اليوم كالآتي:

1- ليفربول 37 نقطة
2- ليستر سيتي 29 نقطة
3- مانشستر سيتي 28 نقطة
4- تشيلسي 26 نقطة
5- ولفرهامبتون 19 نقطة
6- بيرنلي 18 نقطة
7- أرسنال 18 نقطة
8- شيفيلد يونايتد 17 نقطة
9- توتنهام 17 نقطة
10- مانشستر يونايتد 16 نقطة
12- بورنموث 16 نقطة
13- برايتون 15 نقطة
14- كريستال بالاس 15 نقطة
15- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة
16- إيفرتون 14 نقطة
17- أستون فيلا 11 نقطة
18- نورويتش سيتي 10 نقاط
19- ساوثامبتون 9 نقاط
20- واتفورد 8 نقاط
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