بث مباشر kora star كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد جودة عالية بدون تقطيع real madrid

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في المباراة التي تجمع الفريقان اليوم السبت على أرضية ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم .





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادادت الفريقين قبل المباراة بالإضافة إلى موعدها في ثلاثة دول والقنوات التي ستقوم بنقلها وروابط البث المباشر المقدمة في خدمة حصرية للموقع .





كورة لايف kora live وقبل المباراة أرسل الدولي البلجيكي تيبوا كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد رسالة قوية إلى جماهير فريقه قبل مواجهة اليوم المرتقبة .





كورة ستار kora star ونشر الحارس صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " وقال فيها أنه يجبر التركيز على المباراة الرابعة عشر في الليجا وننتظر ما سيحدث على أرضية ملعب البيرنابيو .





كورة جول kora goal وحافظ الفريق الملكي على نظافة شباكه خلال المباريات الخمسة الماضية في جميع المسابقات ويبحث عن الوصول إلى المباراة السادسة توالياً للمرة الاولى منذ عام 2014 .





الأسطورة لايف ostora live ولم ينجح الريال في الحفاظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية منذ عهد أنشيلوتي في العام 2014 حيث حقق الفريق وقتها ثمانية كلين شيت متتالية .





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.





وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها الكبير يوسف سيف في الوقت الذي يمكن لمتابعي الفجر الرياضي متابعة المباراة عبر روابط البث التي نقدمها لكم في خدمة حصرية .