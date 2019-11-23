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مشاهدة مباراة فلامنجو ضد ريفر بليت بث مباشر river plate vs flamengo live stream يلا شوت رابط beIN SPORT

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:44 م
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بوابة الفجر
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وسوف تقام المباراة بين فريق فلامينجو البرازيلي ضد فريق ريفيربليت الأرجنتيني في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء السبت بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس ليبرتادوريس عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق فلامينجو وريفربليت عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، بث مباشر kooora goal، كورة ستار فلامنجو ضد ريفر بليت kora star ، بين ماتش بث مباشر فلامنجو وريفر بليت اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش فلامنجو وريفر بليت اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر فلامنجو وريفر بليت اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة فلامنجو وريفر بليت اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة ريفر بليت ضد فلامنجو بث مباشر goalarab"

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كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر فلامنجو وريفر بليت اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة فلامنجو وريفر بليت اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة ريفر بليت ضد فلامنجو بث مباشر goalarab"ويسعى ريفيربليت لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس للموسم الثاني على التوالي، حيث كان قد حققه في الموسم الماضي على حساب فريق بوكا جونيورز في المباراة النهائية، وعلى الجانب الآخر أطاح فريق فلامينجو بنظيره البرازيلي فريق جريميرو بالدور النصف نهائي بعد الفوز عليه بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، وذلك بعد التعادل في الذهاب بنتيجة هدف لكل فريق، فلامنجو بث مباشر kooora goal، كورة ستار فلامنجو ضد ريفر بليت kora star ، بين ماتش بث مباشر فلامنجو وريفر بليت اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش فلامنجو وريفر بليت اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر فلامنجو وريفر بليت اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة فلامنجو وريفر بليت اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة ريفر بليت ضد فلامنجو بث مباشر goalarab"
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