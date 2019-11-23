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الجبير يجتمع بـ 3 نواب من الكونجرس الأمريكي أثناء مؤتمر "حوار المنامة"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:28 م
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عادل الجبير
عادل الجبير
الفجر السعودي
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اجتمع عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عضو مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت، مع ثلاثة نواب أمريكيين، على هامش أعمال مؤتمر "حوار المنامة"، المنعقد حاليًّا في البحرين.

وقالت وزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "الوزير عادل الجبير، التقى كلًّا من السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، والنائب الديمقراطي تيد دويتش، والنائب الجمهوري جو ويلسون، بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة".

وخلال مؤتمر "حوار المنامة"، قال الوزير عادل الجبير: إنَّ "إيران هي المسؤولة عن الاعتداء على شركة أرامكو السعودية، وسنأخذ وقتنا للتحقيق في الحادث"، مشيرًا إلى أن المملكة ستطلب من الأمم المتحدة توفير خبراء لذلك.

كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، على أنه لا يمكن السماح لإيران، بمواصلة نهجها القائم على تحديد سياستها الخارجية بأهداف طائفية، لافتاً إلى أنَّ المنطقة تواجه الآن خيارًا بين الخير والشر بعد الهجوم على منشآت أرامكو في الـ14 من شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف الجبير: يجب استمرار الردع لمنع إيران من تكرار الهجمات، قائلًا: إن "الاسترضاء" لم ينجح مع هتلر ولن ينجح من النظام الإيراني.

وصرح الوزير عادل الجبير، في تصريحات سابقة، بـأن المملكة ضد أي شكل من أشكال الحوار مع إيران.

وأكد الجبير في حوار مع صحيفة "ليبراسيون الفرنسية، أن العالم لن يسمح لإيران بالتصرف على هذا النحو العدواني، وتابع «نريد تغيير سلوك إيران، أما نظامها فهو شأن الإيرانيين".

وأضاف الوزير السعودي، قائلًا: "لا نعرف ما إذا كانت إيران ثورة أم دولة، وفي كل مرة نحاول التوصل لحل مع إيران يكون ردها: الموت والدمار"، مطالبًا إيران بأن تعمل كدولة، مؤكدًا على أن سياسة الاسترضاء لا تنفع معها، مشيرًا إلى أن ممارسة الضغوط القصوى تبقى السبيل الوحيد لدفع إيران للجلوس إلى طاولة التفاوض.

وحول اليمن، أوضح الجبير أن الأولوية في اليمن هي محاربة القاعدة وداعش والحوثيين ودعم الشرعية، مؤكدًا أن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بات قريبًا.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في يوم 14 سبتمبر الماضي، تعرُّض منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو لهجوم بطائرات دون طيار؛ ما أدَّى لاندلاع حريق في معمليْن للشركة في محافظتي بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.

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مؤتمر داعش حوار المنامة المنامة المملكة الكونجرس السعودية الجبير الأمريكي

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