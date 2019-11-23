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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريفربليت وفلامنجو بث مباشر KORA STAR يلا شوت حصري KORA LIVE ماتش ريفر بليت PLUS

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:39 م
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بوابة الفجر
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يستعد نادي فلامنجو البرازيلي KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي ريفر بليت الأرجنتيني اليوم السبت 23 نوفمبر ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس كأس الليبرتادوريس.

موعد مباراة فلامنجو وريفر بليت وملعب اللقاء
وستلعب مباراة فلامنجو KORA LIVE وريفر بليت اليوم في نهائي كأس الليبرتادوريس في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب تشيلي الوطني.
كما ستلعب مباراة فلامنجو YALLA SHOOT وريفر بليت اليوم في نهائي كأس كأس الليبرتادوريس في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت المغرب والعاشرة مساءا بتوقيت السودان.

القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو وريفر بليت
وستذاع مباراة فلامنجو KORA ONLINE وريفر بليت اليوم في نهائي بطولة كأس الليبرتادوريس على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حسن العيدروس.

بث مباشر لمباراة فلامنجو وريفر بليت اليوم
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة فلامنجو وريفر بليت اليوم في نهائي بطولة كأس الليبرتادوريس ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة فلامنجو وريفر بليت اليوم في نهائي بطولة كأس الليبرتادوريس بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

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