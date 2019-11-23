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خالد أبوبكر: عودة الجمهور للمدرجات أصبح واجبا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:39 م
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خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
هدى عبدالرازق
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ثمن الإعلامي خالد أبو بكر، نظام تذكرتي لحجز تذاكر حضور مباريات كرة القدم بالاستاد، قائلا: "اللي عمل نظام تذكرتي ده فنان"، مشيرا إلى أن "تذكرتي" لم يعد مقتصرًا على كونه شركة لحجز تذاكر، بل أصبح يساهم في معرفة المتواجدين داخل الاستاد.

وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن نظام تذكرتي يوفر تذكرة لكل المستويات، مضيفا أنه أصبح واجبا الآن أن يعود الجمهور إلى مباريات الدوري المصري فورًا، معقبا: "لم يعد قرار أمني بل قرار موجود بحكم الواقع.

وأضاف أن النجاح الذي شهدته مصر في الترتيب لبطولة الأمم الأفريقية، يجعل عودة الجمهور إلى المدرجات أمر تلقائي، متابعا: "لا أتخيل أن مباريات الدوري تكون بدون مباراة، مطالبا بتوسيع نطاق تطبيق نظام بطاقة المشجع.
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الكلمات المفتاحية

مباريات الدورى المصري

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