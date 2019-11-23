التعليم العالي: جامعة القاهرة ضمن أفضل 150 جامعة في التخصص الطبي

علق الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، على إدارج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات خلال عام 2020، قائلًا إن تصنيف الجامعات المصرية ملف اقتصادي بحت وليس تعليمي.



وأوضح "عدلي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم السبت، أن ملف الجامعات اقتصادي لأنه يعمل على استقطاب الطلاب من الخارج، وأنه فرصة للطلاب المصريين للحصول على فرصة خارجية أكبر، وذلك كله يرتبط بالمعايير الاقتصادية.



وأضاف أن وزارة التعليم تهتم بهذا الملف ولكن من منطلق اقتصادي ومن منطلق الدولة ودعم اقتصادها ورؤية 2030، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة ضمن أفضل 150 جامعة في التخصص الطبي، وكذلك جامعتي المنصورة وقناة السويس من أفضل جامعتين من 200 جامعة في التصنيف الطبي.

