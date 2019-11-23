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«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ريفر بليت ضد فلامنجو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بين سبورت رابط فلامنجو جودة متعددة NOW

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:35 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة فلامينغو ضد ريفر بليت بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر فلامينغو يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، حيث ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية بين فريق فلامينغو ونظيره ريفر بليت، على ملعب تشيلي الوطني، مساء اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019، في نهائي كأس ليبرتادوريس.

موعد مباراة فلامينغو ضد ريفر بليت في نهائي ليبرتادوريس:-
يلا شوت فلامينغو ضد ريفر بليت بث مباشر
بث مباشر فلامينغو يلا شوت، Kora live فلامينغو ضد ريفر بليت بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا Extra live، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سانتياغو بيرنابيو، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مساءً جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة فلامينغو ضد ريفر بليت في نهائي ليبرتادوريس:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

بث مباشر مباراة فلامينغو ضد ريفر بليت في نهائي ليبرتادوريس:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة فلامينغو ضد ريفر بليت على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة فلامينغو ضد ريفر بليت في نهائي ليبرتادوريس عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش فلامينغو ضد ريفر بليت، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فلامينغو ضد ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس.

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