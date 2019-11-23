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live now| مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد hd لايف اتش دي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:30 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد
مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد
الفجر الرياضي
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سويسداد yalla shoot liveيستعد نادي ريال مدريد الإسباني live 7dh لمواجهة نظيره نادي ريال سوسييداد اليوم السبت 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.kora star
وستقام مباراة نادي ريال مدريد yalla shootضد نادي ريال سوسييداد اليوم في بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية YALLA SHOOT على ملعب برنابيو.
kora coolالقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد اليومموعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد وملعب اللقاء
وستنفل مباراة نادي ريال مدريد yalla now live ضد نادي ريال سوسييداد اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق خليل البلوشي.
بث مباشر لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد اليوم
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.
كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و yalla shootأو kora live.
ترتيب ريال مدريد وريال سوسييداد في بطولة الدوري الإسباني
ويتواجد نادي ريال مدريد kora on line في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
بينما يتواجد نادي ريال سوسييداد KORA GOAL في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 23 نقطةyoutube libe hd
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