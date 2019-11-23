التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي ميلان الإيطالي ونظيره نادي نابولي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





ملخص مباراة ميلان ونابولي اليوم في الدوري الإيطالي

وبدأت المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين وسط بعض المحاولات لتهديد مرمى بعضهم البعض بحثا عن خطف الهدف الأول.





وبالفعل تمكن نادي نابولي من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 24 عن طريق لوزانو ليحاول نادي ميلان بعد ذلك خطف هدف التعادل.





وبالفعل في الدقيقة 29 خطف ميلان هدف التعادل عن طريق جياكومو بونافنتورا وسط هدوء غريب في المباراة من جانب الفريقين في المباراة.





هدوء كامل في الشوط الثاني

وهدأت المباراة بشكل كبير جدا في الشوط الثاني مع وجود بعض المحاولات الهجومية من جانب الفريقين لخطف هدف الفوز ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصبح رصيد نادي ميلان 14 نقطة ليتواجد في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بينما يصل رصيد نادي نابولي إلى 20 نقطة ليتواجد في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري.



