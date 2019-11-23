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ارتفاع ضحايا حريق "إيتاي البارود" لـ 9 حالات وفاة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:30 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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ارتفع أعداد ضحايا حادث كارثة تسريب خط أنابيب بترول عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة إلى 9 حالات بعد وفاة "أحمد ع.ع" 32 عاما، مقيم بقرية الطود، اليوم السبت، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الزيات متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة بجميع أنحاء الجسد.

كانت منطقة عزبة المواسير التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود قد شهدت تسريب في المواد البترولية داخل قطعة أرض زراعية واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة، وأسفر ذلك عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وتمكن ضباط المباحث بمديرية الأمن، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي والعميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية، من ضبط مرتكبي سرقة خط أنابيب خط البترول بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، وهم 9 أشخاص من بينهم مالك قطعة الأرض، ومقيمين بإيتاي البارود ومركز شرطة بركة السبع بالمنوفية ومركز شرطة منفلوط بأسيوط.

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين وقرر أحدهم باستئجار الأرض محل الواقعة من مالكها وقام، وباقى المتهمين بتثبيت كلبس "محبس" على خط الأنابيب المشار إليه مما نتج عنه تسريب للمواد البترولية بالمنطقة محل الواقعة، واشتعال النيران بها، وأرشدوا عن السيارة النقل المستخدمة في الواقعة والخاصة بأحدهم.، وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار أسامة فودة رئيس نيابة إيتاي البارود تحت إشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور سكرتارية محمد فليفل ومحمد الشرقاوي حبس المتهمين 15يوم على ذمة التحقيقات.

كان الحريق قد أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 15 آخرون هم كل من "أحمد سعيد البشبيشي" 40 عاما، مصاب بحريق بابقدم اليمني بنسبة 10%، و"محمد عبدالرحمن قاسم" 19 عاما، مصاب باختناق، و"ابراهيم حسن صلاح" 20 عاما، مصاب بحريق بالقدمين بنسبة 10%، و"علاء علي سعد راشد" 25 عاما، مصاب بحروق بنسبة 100% بالجسم، و"محمد صلاح محمد" 30 عاما، مصاب بحروق بنسبة 100% بالجسم، و"وحيد أحمد محمد طه" 50 عاما، مصاب بحريق بالقدمين واختناق.

كما أصيب كل من "محمد عبدالتواب علي" 42 عاما، مصاب بحروق بنسبة 65% بالذراعين والقدمين والظهر، و"محمود محمد الشحات" 18 عاما، مصاب بحروق بنسبة 28% بالقدمين، و"أحمد عبدالمقصود محمد" مصاب بنسبة 20% بالجسم، و"عاطف علي حسين التومي" 30 عاما، مصاب باختناق، و"فارس عبدالفتاح الشيخ" 14 عاما، مصاب باختناق، وتجمهر أهالي الضحايا والمصابين أمام مستشفي إيتاي البارود العام بمحافظة البحيرة، لاستلام جثث ذويهم والاطمئنان علي الناجيين.

بينما أصيب المقدم ياسر محمد سلام رئيس وحدة الإطفاء، وأمين شرطة محمد السيد القصاص ٤٠ عاما، بحالات إغماء واختناق، و3 شرطيين آخرين، أثناء إطفاء حريق ترعة عزبة "المواسير" التابعة لمركز إيتاي البارود.

وقام اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، يرافقه المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، بزيارة مصابي حادث حريق ترعة عزبة المواسير بمستشفي إيتاي البارود العام، ووجه مديرية التضامن بحصر شامل للضحايا والمصابين والمضارين بالحادث وسرعة صرف التعويضات اللازمة وفقا لقانون 86 لسنة 2019.

وأكد محافظ البحيرة علي تهافت أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على البنزين المسكوب بكميات كبيرة في ترعة عزبة المواسير بإيتاي البارود، اثر كسر وتسريب في الخط الذي ينقل بنزين 95 من منطقه المكس بالإسكندرية إلى مسطرد بالقاهرة، مما أدي إلي اشتعال النيران بالترعة، وأسفر ذلك عن وقوع العديد من الضحايا، ووجه "أمنه" برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى إيتاي البارود المركزي وجميع المستشفيات القريبة من الحادث لاستقبال المصابين والجرحى مشددا على تقديم كافه أوجه الرعاية العلاجية اللازمة للمصابين.
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