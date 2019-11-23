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«كورة لايف» TODAY LIVE مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش فلامينجو PLUS بدون تقطيع NOW

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:29 م
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بوابة الفجر
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كورة أونلاين يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة مباراة من العيار الثقيل، حينما يلعب فلامنجو البرازيلي ضد ريفير بليت الأرجنتيني، في نهائي كأس الليبرتادوريس، KORA ONLINE متابعة حية لنهائي الليبرتادوريس، في العاصمة البيروفية ليما.

ويستضيف ملعب مونومينتال، في ليما عاصمة بيرو، كورة ستار مباراة نارية بين فلامنجو وريفيربليت، KORA STAR بنهائي الليبرتادويس.

كورة لايف، حيث يدخل فلامنجو المباراة بقيادة خيسويس المدير الفني، أملًا في تحقيق الفوز واللقب، بعدما قدم مستوى مميز خلال البطولة، وأطاح بغريمه غريميرو البرازيلي من نصف نهائي البطولة، KORA LIVE فلامنجو يواجه ريفير بليت الأرجنتيني، على لقب الليبرتادويس في بيرو.

جول العرب على الجانب الآخر يدخل ريفير بليت الأرجنتيني، المباراة من أجل مواصلة مشواره المميز والمتألق رفقة مديره الفني، goalalrab، بعدما أطاح بمواطنه بوكا جونيورز من نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة فلامنجو وريفير بليت بالليبرتادوريس
ويستضيف ملعب مونومينتال في ليما عاصمة البيرو، مباراة فلامنجو ضد ريفير بليت، في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو وريفير بليت
كورة جول حيث تذاع مباراة فلامنجو ضد ريفير بليت، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sport HD ، الناقل الحصري لمباريات كأس الليبرتادوريس KORA GOAL.

ويمكنكم متابعة مباراة فلامنجو ضد ريفير بليت، في نهائي كأس الليبرتادوريس بموقع الفجر الرياضي بث مباشر ودون تقطيع عبر رابط كورة بلس KOORA PLUS، في نهائي كأس الليبرتادوريس والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للأندية.

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