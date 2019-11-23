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نشأت الديهي: ما يحدث في مصر تجربة نهضوية غير مسبوقة في كافة المجالات

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:28 م
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نشأت الديهي
نشأت الديهي
هدى عبدالرازق
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استهل الإعلامي نشأت الديهي، حلقة اليوم من برنامجه "بالورقة والقلم"، قائلًا: "مبروك لمصر، مبروك في أكثر من اتجاه وأكثر من مجال، نقول تحيا مصر من العاصمة الإدارية الجديدة التي تحتضن اكبر منتدى خاص بالاستثمار في القارة الإفريقية، والذي يمثل ضربة البداية لانطلاق مسيرة طويلة من العاصمة الإدارية الجديدة قبل افتتاحها الرسمي بشهور".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، مبروك لمصر العاصمة الإدارية الجديدة، ومبروك استضافتها المنتدى الاقتصادي الاضخم للاستثمار، ومبروك لمصر لفوز منتخبها الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا الذي حقق شبه معجزة وتأهليه لأولمبيات طوكيو 2020، أداء رائع وجمهور أروع، الحكاية حكاية نجاح وفرح وحكاية مصر.

وتابع، في نفس التوقيت مصر تستعد لإطلاق القمر الصناعية طيبة 1، خلال ساعات الذي ينقل لمصر ما تريده من أخبار وتقنيات، ومبروك لاختيار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن؛ لتكون وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، معقبًا: "5 أخبار كل واحد فيهم يستحق أننا نفخر به ونقول مبروك لمصر، أخبار تدل على حيوية الدولة المصرية والمجتمع المصري النابض بالنجاح والعمل، بطن مصر مفتوح للإصلاح والمشروعات والبناء والانجازات".

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حجم الانجازات في مصر يسبب صدمة للمتابعين والحاقدين والحاسدين، أن كلمة انجازات بتضايق ناس كتير، معقبًا: "طالما بيضايقوا من الانجازات هفضل اتكلم عن الانجازات، اللي بيحاولوا يضايقوكم يا مصريين إحنا لهم بالمرصاد".

وشدد، على أن ما يحدث في مصر تجربة نهضوية غير مسبوقة في كافة المجالات، معقبًا: "إحنا بس علينا نشمر ونشارك، اللي مش شايف اللي بيحصل من انجازات أعمى البصر والبصيرة ويروح يتعالج".
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