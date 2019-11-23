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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الريال II7SRY جول PLUS NOW

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لخوض مباراة جديدة في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

 

ويستضيف الميرنجي، نظيره ريال سوسيداد على ملعب السنتايجو بيرنابيو معقل الملكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الليجا الإسبانية.

 

ويطمح زيدان، لقيادة فريقه لتحقيق الفوز، ومواصلة تصدر جدول الترتيب مناصفة مع غريمه التقليدي برشلونة، صاحب الصدارة بفارق الأهداف.

 

موعد مباراه ريال مدريد وريال سوسيداد بالليجا

وتُقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على ملعب السنتايجو بيرنابيو، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

 

القنوات الناقله لمباراه ريال مدريد وريال سوسيداد بالليجا

وتُذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، على قناة beIN sports HD3، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني
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