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لايف .. رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر يلا شوت Yalla shoot الاسطورة بث مباشر real madrid

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:07 م
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ريال مدريد وسوسيداد
ريال مدريد وسوسيداد
الفجر الرياضي
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مشاهدة بث مباشر KORA ONLINE مباريات الدوري الإسباني لايف بدون تقطيع وبجودة فائقة NOWماتش، تابع بث مباشر متعة الكرة الإسبانية بين ريال مدريد وريال سوسيداد، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الليجا الاسبانية اليوم السبت 23 – 11 -2019، مشاهدة بث مباشر مباراة الريال KORA STAR علي ستاد "سانتياجو برنابيو"، متابعة كورة لايف مباراة الملكي بجودة فائقة LIVE.


بث مباشر COOL KORA مباراة ريال مدريد × ريال سوسيداد اليوم السبت:

تابع لايف بث مباشر KORA HA7SRY مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم السبت في الدوري الاسباني، MATCH WEEK شاهد مباريات (الليجا)، مشاهدة لايف مباراة الريال (زين الدين زيدان) NOW MATCH، تنطلق أحداث مباراة الريال ضد سوسيداد في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي الاماراتية، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، شاهد KOOORA4LIVE بث مباشر مباراة الريال.


التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال سوسيداد KORA MATCH اليوم السبت:

بث مباشر YALLA SHOOT مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، من المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان مباراة سوسيداد اليوم السبت بتشكيل متوقع مكون من:
حراسة المرمي: تيبو كورتوا
خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال
خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش
خط الهجوم: هازارد - بنزيما - بيل


القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد KORA MUBASHER الليجا:

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الجولة 14 من الدوري الإسباني KOOOORA 4 HD بث مباشر عبر قنوات:
- beIN Sports HD 3
- SuperSport 7 / HD
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 Slovenija
- beIN Sports HD 2 FR
- LaLiga TV Bar
- Movistar LaLiga HD
- beIN Sports 4K

كما يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة ريال مدريد ومباريات الدوري الاسباني والدوريات العالمية والبطولات الكروية الكبري من خلال روابط بث مباشر الأسطورة LIV7HD ورابط يوتيوب بدون تقطيع والمتوفرة عبر موقعنا الفجر الرياضي
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