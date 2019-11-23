لايف .. رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر يلا شوت Yalla shoot الاسطورة بث مباشر real madrid





بث مباشر COOL KORA مباراة ريال مدريد × ريال سوسيداد اليوم السبت:



تابع لايف بث مباشر KORA HA7SRY مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم السبت في الدوري الاسباني، MATCH WEEK شاهد مباريات (الليجا)، مشاهدة لايف مباراة الريال (زين الدين زيدان) NOW MATCH، تنطلق أحداث مباراة الريال ضد سوسيداد في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي الاماراتية، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، شاهد KOOORA4LIVE بث مباشر مباراة الريال.





التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال سوسيداد KORA MATCH اليوم السبت:



بث مباشر YALLA SHOOT مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، من المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان مباراة سوسيداد اليوم السبت بتشكيل متوقع مكون من:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش

خط الهجوم: هازارد - بنزيما - بيل





القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد KORA MUBASHER الليجا:



تذاع مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الجولة 14 من الدوري الإسباني KOOOORA 4 HD بث مباشر عبر قنوات:

- beIN Sports HD 3

- SuperSport 7 / HD

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 Slovenija

- beIN Sports HD 2 FR

- LaLiga TV Bar

- Movistar LaLiga HD

- beIN Sports 4K