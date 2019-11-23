Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شووت PLUS» مشاهدة مباراة فلامنجو وريفر بليت بث مباشر beIN SPORT كورة جول PLUS رابط ماتش ريفر بليت جودة متعددة NOW

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
 بث مباشر نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس يلاشوت يلا كورة كورة لايف دوري بلس جودة عالية متابعة مباشرة وحية دون تقطيع رابط مباشر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اللاتينية والعالمية نحو ملعب تشيلي الوطني بالعاصمة التشيلية سانتياجو لمتابعة نهائي بطولة كأس "كوبا ليبرتادوريس" بين فريقي فلامينجو البرازيلي وريفر بليت الأرجنتيني.

تابع نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفربليت وفلامينجو DAWRIPLUS رابط الأسطورة جودات مختلفة سرعة عالية LORALIVE لايف إتش دي متابعة مباشرة.

ويسعى ريفر بليت لتحقيق لقبه الثاني على التوالي رفقة مدربه "مارسيلو جاياردو" المرشح لتدريب برشلونة الإسباني، حيث حصل الففريق على البطلوة خلال العام الماضي بالتغلب على غريمه التقليدي "بوكا جونيورز".

كيف وصل فلامينجو وريفر بليت للنهائي
متابعة مباراة فلامينجو وريفربليت في نهائي كوبا ليبرتادوريس رابط مباشر LIVE7HD دوري بلس KORASTAR رابط سريع جودة عالية YALLASHOOT .

ويمكنكم متابعة المباراة عبر موقع "الفجر" برابط مباشر جودة يوتيوب COOLKORA جودة عالية.

وصل فلامينجو البرازيلي للمباراة النهائية بعد أن تغلب على مواطنه جريميو بنتيجة 6-1 بمجموع المبارتين، فيما تأهل ريفر بليت للنهائي بعد تغلبه على غريمه وعدوه اللدود بوكا جونيورز بمجموع اللقائين 2-1.

التشكيل المتوقع لمباراة فلامينجو وريفر بليت
ومن المتوقع أن يكون تشكيل المدرب مارسيلو جاياردو المدير الفني لريفر بليت على النحو التالي.
حرسة المرمى: فرانكو أرماني
خط الدفاع: ميلتون كاسكو – خافير بينولا - لوكاس مارتينيز – جونزالو مونتيل
خط الوسط: نيكولاس دي لاكروز – إيزيكيل بلاسيوس – إينزو بيريز – إناسيو فيرنانديز
خط الهجوم: رافائيل سانتوس – لوكاس براتو.

بينما من المتوقع أن يبدأ جورج خيسوس المدير الفني لفلامينجو اللقاء بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: دييجو ألفيس
خط الدفاع: رودني – تولير – رودولفو – ريني
خط الوسط: دييجو – روبيرت بيريس – رينييه – لوكاس سيلفا – جوريان دي أراسكايتا
خط الهجوم: جابرييل باربوسا

موعد نهائي كوبا لييبرتادوريس بين فلامينجو وريفربليت والقنوات الناقلة
ينتطلق المباراة مساء السبت 23 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 1 .

Advertisements

أخبار تهمك

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ ساعتين و 32 دقيقة

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

الآن

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ ساعتين

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

منذ أقل من 5 دقائق

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

منذ ساعتين و 29 دقيقة

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السيتي YALLA ON

منذ ساعتين

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:14 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السيتي YALLA ON

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

04:23 م

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

03:58 م

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

06:45 م

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

11:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status