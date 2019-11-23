«يلا شووت PLUS» مشاهدة مباراة فلامنجو وريفر بليت بث مباشر beIN SPORT كورة جول PLUS رابط ماتش ريفر بليت جودة متعددة NOW

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اللاتينية والعالمية نحو ملعب تشيلي الوطني بالعاصمة التشيلية سانتياجو لمتابعة نهائي بطولة كأس "كوبا ليبرتادوريس" بين فريقي فلامينجو البرازيلي وريفر بليت الأرجنتيني.





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ويسعى ريفر بليت لتحقيق لقبه الثاني على التوالي رفقة مدربه "مارسيلو جاياردو" المرشح لتدريب برشلونة الإسباني، حيث حصل الففريق على البطلوة خلال العام الماضي بالتغلب على غريمه التقليدي "بوكا جونيورز".





كيف وصل فلامينجو وريفر بليت للنهائي

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وصل فلامينجو البرازيلي للمباراة النهائية بعد أن تغلب على مواطنه جريميو بنتيجة 6-1 بمجموع المبارتين، فيما تأهل ريفر بليت للنهائي بعد تغلبه على غريمه وعدوه اللدود بوكا جونيورز بمجموع اللقائين 2-1.





التشكيل المتوقع لمباراة فلامينجو وريفر بليت

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المدرب مارسيلو جاياردو المدير الفني لريفر بليت على النحو التالي.

حرسة المرمى: فرانكو أرماني

خط الدفاع: ميلتون كاسكو – خافير بينولا - لوكاس مارتينيز – جونزالو مونتيل

خط الوسط: نيكولاس دي لاكروز – إيزيكيل بلاسيوس – إينزو بيريز – إناسيو فيرنانديز

خط الهجوم: رافائيل سانتوس – لوكاس براتو.





بينما من المتوقع أن يبدأ جورج خيسوس المدير الفني لفلامينجو اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دييجو ألفيس

خط الدفاع: رودني – تولير – رودولفو – ريني

خط الوسط: دييجو – روبيرت بيريس – رينييه – لوكاس سيلفا – جوريان دي أراسكايتا

خط الهجوم: جابرييل باربوسا





موعد نهائي كوبا لييبرتادوريس بين فلامينجو وريفربليت والقنوات الناقلة

ينتطلق المباراة مساء السبت 23 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 1 .



