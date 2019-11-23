ضبط 1780 كيلو سمك ماكريل منتهي الصلاحية بثلاجة بالقليوبية (صور)

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالقليوبية حوالي 1780 كيلو سمك ماكريل منتهى الصلاحية بثلاجة بالقليوبية.



تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتمكن مباحث التموين بالقليوبية بقيادة الرائد محمد الشربينى بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بإشراف الدكتور محمد سيد حسين رئيس قسم الصحة العامة والمجازر، بضبط كمية من الأسماك الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الادامى حوالي 1780 كيلو،وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

