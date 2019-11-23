’’كورة أون لاين’’ مشاهدة مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني بث مباشر ACLFinal يلا شوت I7SRY رابط ماتش الهلال alhilal

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شدد شينزو كوروكي مهاجم نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني على أن الفريق يجب أن يخاطر خلال مباراة الإياب عندما يستضيف الهلال السعودي يوم الأحد، إذا كان يريد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019.





ويدخل أوراوا ريدز المباراة وهو يتأخر في النتيجة، بعدما خسر مباراة الذهاب 0-1 قبل أسبوعين في الرياض.





وسجل كوروكي 8 أهداف في دوري أبطال آسيا هذا العام، وهو الرقم الأعلى بالنسبة له في تاريخ البطولة، ولكنه لم ينجح مع زملاءه في تشكيل أي خطر على مرمى الهلال في مباراة الذهاب.









ورغم الخسارة في مباراة الذهاب، فقد أكد كوروكي على أن فريقه لا زال يمتلك الأمل في تعويض النتيجة على أرضه، وذلك بالاعتماد على الانتقال من التركيز على الهجوم بدلاً من الدفاع.





وقال كوروكي في مقابلة حصرية مع الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: في مباراة الذهاب لم نتمكن من الأخذ بزمام المبادرة كما كنا نطمح، وبالتالي فقد خسرنا، ولكن الآن نشعر أننا قادرون على العودة بالنتيجة على أرضنا.





وأضاف: بالتأكيد كنا نريد تسجيل هدف خارج أرضنا، رغم أننا كنا نعرف أن المهمة ستكون صعبة. خرجنا كفريق من مباراة الذهاب بالخسارة 0-1 والآن نعتقد أننا بحاجة للفوز على أرضنا 2-0.





وأوضح اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً: خسرنا مباراة الذهاب، ولكن أعتقد أن نتيجة تلك المباراة كانت جيدة، صحيح أننا لعبنا تلك المباراة بطريقة دفاعية، ولم نتمكن من صنع الكثير من الفرص الهجومية.





وتابع: في المباراة المقبلة سوف نضغط في الهجوم ويجب أن نسجل هدف، أريد أن نأخذ بزمام الأمور ونهاجم، تلقي هدف على أرضنا هو الرعب الأكبر بالنسبة لنا، ولكن إذا لم نقم بالمخاطرة فإننا لن نهاجم بصورة جيدة.





وأردف بالقول: من الضروري أن نلعب ونحن نؤمن أننا لن نتلقى هدف في مرمانا، ونعمل بقوة من أجل الفوز.









أما بخصوص نجاحه في تسجيل 8 أهداف في 13 مباراة هذا العام، فقد أوضح كوروكي: الطريقة التي يلعب فيها الفريق تغيرت، وأعتقد أنه مقارنة بالسابق فقد ارتفع عدد الأهداف التي سجلتها، هذا العام بالتأكيد سجلت عدداً أكبر من الأهداف عبر استغلال التمريرات العرضية.





وأضاف: كنت أشعر أنني يجب أن أعمل أكثر على توقيت القفز داخل منطقة الجزاء من أجل التعامل مع التمريرات العرضية، وأعتقد أن هذا سبب نجاحي في تسجيل أهداف أكثر هذا العام.