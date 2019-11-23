عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ اقتصاد: نصف ذهب العالم موجود في هذه الدولة الإفريقية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن قارة إفريقيا تحتوي على 55 دولة، و60% من سكانها شباب، وتملتك موارد خام كثيرة جدًا، تستخدم وتستغل من قبل الغرب وليس إفريقيا.

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن هناك ضرورة للعمل على توطين بعض الصناعات التي تعتمد على المواد الخام في إفريقيا في البن والكاكو، والذهب والنحاس والفسفور، والقصدير.

ولفت إلى أن الدول الغربية لا تحصل من إفريقيا إلا على مواد خام، وإفريقيا تعاني من الكثير من التحديات وعدم انتشار الموانئ الطبيعية، مشيرًا إلى أن تطوير ميناء شرق بور سعيد، يمهد لكي تكون مصر بوابة إفريقيا، مضيفًا أن نصف ذهب العالم كله متواجد في جنوب إفريقيا فقط، ولكنه يصدر كمواد خام إلى الخارج، مشددًا على ضرورة استخدام مواد القارة السمراء من خلال التكامل بين الدول الإفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

استاذ اقتصاد

أخبار تهمك

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السيتي YALLA ON

منذ ساعتين

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ ساعتين و 7 دقيقة

كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

منذ أقل من ساعتين

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

منذ 8 دقائق

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

منذ ساعتين و 33 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ ساعتين و 36 دقيقة

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

الآن

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذة اقتصاد: مؤشر التكامل بين الدول الإفرقية ضعيف

عمرو نصار : ٢ مليار و١٠٢ مليون دولار حجم التجارة بين مصر ودول الكوميسا خلال العام الماضى

باحثة في الشؤون الإفريقية: القارة السمراء تمتلك من المعادن ما يكفي العالم بأكمله

أستاذ جيولوجيا: إفريقيا تمتلك ثلث ثروات العالم من المعادن الثمينة

"ارتفاع مستوى معيشة المواطن الإفريقي".. 7 مميزات لمنطقة التجارة الحرة

أشرف سنجر: السيسي يستطيع أن يسوق إفريقيا للعالم مثلما فعل مع مصر (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:14 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السيتي YALLA ON

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

04:23 م

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

03:58 م

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

06:45 م

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

11:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status