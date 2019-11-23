أستاذ اقتصاد: نصف ذهب العالم موجود في هذه الدولة الإفريقية

قال الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن قارة إفريقيا تحتوي على 55 دولة، و60% من سكانها شباب، وتملتك موارد خام كثيرة جدًا، تستخدم وتستغل من قبل الغرب وليس إفريقيا.



وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن هناك ضرورة للعمل على توطين بعض الصناعات التي تعتمد على المواد الخام في إفريقيا في البن والكاكو، والذهب والنحاس والفسفور، والقصدير.



ولفت إلى أن الدول الغربية لا تحصل من إفريقيا إلا على مواد خام، وإفريقيا تعاني من الكثير من التحديات وعدم انتشار الموانئ الطبيعية، مشيرًا إلى أن تطوير ميناء شرق بور سعيد، يمهد لكي تكون مصر بوابة إفريقيا، مضيفًا أن نصف ذهب العالم كله متواجد في جنوب إفريقيا فقط، ولكنه يصدر كمواد خام إلى الخارج، مشددًا على ضرورة استخدام مواد القارة السمراء من خلال التكامل بين الدول الإفريقية.

