غدًا.. أولى حلقات برنامج "سيلفي" لـ فتحي عبدالوهاب

نشر الفنان فتحي عبدالوهاب، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، موعد إذاعة برنامجه الجديد الذي يحمل اسم "سيلفي"، على محطة نجوم FM.





وكتب "عبدالوهاب"، عبر حسابه الشخصي، موعد طرح برنامجه "سيلفي"، على أن يتم إذاعته من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الثامنة مساًء.





يذكر أن آخر أعمال فتحي عبدالوهاب، هي مشاركته في فيلم "لص بغداد"، وهو بطولة محمد إمام ومحمد عبدالرحمن وياسمين صبري وعدد من الوجوه الجديدة.





وطرحت شركة "سينرجي فيلمز" أفيش جديد لفيلم "لص بغداد" يتصدره الفنان فتحي عبد الوهاب، ضمن عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم، وذلك بعد طرح الأفيش الأول الذى تصدره بطل العمل محمد إمام، على أن تطرح الشركة أفيش لكل بطل من أبطال الفيلم تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة.