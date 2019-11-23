أول تعليق لـ غادة والي بعد اختيارها للمنصب الدولي



وأوضحت أنها هي أول سيدة مصر عربية إفريقية تتقلد هذا المنصب، معلقة: "ممتنة جدًا بالرئيس السيسي وبترشيحه لي، ودعمه لي، وممتنه للسكرتير العام لثقته في المرأة المصرية".



وتابعت: "شرف إن الواحد يخدم بلده ويخدم المصريين في وزارة التضامن الاجتماعي شرف لا يعلو عليه شرف"، مستكملة: "أنا قولت لسيادة الرئيس إن الوقت إللي يؤمر بيه، هبدأ شغل فيه، ولكن لسه شوية".



علقت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، على اختيارها لمنصب وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة، قائلة إن منظمة الأمم المتحدة لها 3 مقرات في العالم؛ في نيويورك، وفيينا، وجنيف، لافتة إلى أنها ستتولى مسئولية مكتب منظمة الأمم المتحدة في فيينا.وأضاف "والي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، أنها تتولى المدير التنفيدي لمنظمة يو إن تي، التي تعمل على 4 محاور رئيسية؛ مواجهة الإرهاب، الفساد، الجريمة، والمخدرات.