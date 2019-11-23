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عن تأجيل إطلاق "طيبة 1".. وكالة الفضاء: "الفني قال مش جاهز"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:42 م
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قمر صناعي
قمر صناعي
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل تأجيل اطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، موضحًا أنه قبل الإطلاق لا بد من عقد اجتماع مع كل الفنيين وسؤالهم "هل أنتم جاهزون لعملية الإطلاق".

وأشار "القوصي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن المسئول عن التغذية الكهربائية عند سؤاله عن مدى جاهزيته، كان رده "أنا مش جاهز"، فتم تأجيل عملية الإطلاق، منوهًا بأنه عقد اجتماع آخر اليوم لبحث مدى الجاهزية ولكن لم تصدر نتائج عن الاجتماع حتى الآن.

وأكد أن صاروخ القمر الصناعي سليم 100%،، حيث أن الخلل في منصة الإطلاق، موضحا أن موعد الإطلاق لم يعلن رسميا حتى الآن، ولكن موعد الاطلاق قد كون غدًا، أو اليوم الأقرب ليوم الجمعة.

 ويدعم القمر جميع خدمات الاتصالات، ومن المقرر أن يتيح أيضا خدمات الإنترنت عريض النطاق لدول حوض النيل، وسيساعد في توفير خدمات الاتصالات بالمناطق النائية التي يصعب وصول شبكة بنية تحتية إليها، بجانب ربط خدمات الاتصالات دون الحاجة لأعمال الحفر الميداني ومد الكابلات.

ويزن القمر الصناعي 5.6 طن، وصنعته شركات إيرباص و”تاليس إلينيا سبيس”، وسيظل في الفضاء لمدة 15 عاما على الأقل بهدف تزويد كل أنحاء البلاد بخدمات الاتصالات والإنترنت.
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