إيران تعتقل 180 شخصا من قادة الاحتجاجات

اعتقلت إيران، اليوم السبت، 180 من قادة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد ارتفاع أسعار الوقود.

وبذلك ترتفع حصيلة القادة المقبوض عليهم منذ أمس إلى 180 شخصا، حيث أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، الجمعة، أن الحرس الثوري اعتقل نحو 100 من قادة الاحتجاجات.

وكشفت تقارير غير رسمية أن ضحايا احتجاجات البنزين في إيران بلغت 200 قتيل وأكثر من 3000 جريح.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون الإيرانيون على عدم الإفصاح عن أعداد قتلى الاحتجاجات التي دخلت يومها الثامن منذ الجمعة الماضي، إضافة إلى المعتقلين، إثر مظاهرات شعبية اندلعت ضد قرار زيادة سعر البنزين لثلاثة أضعاف.

ويواصل الإيرانيون مظاهراتهم ضد ارتفاع أسعار الوقود وسط حالة من القمع الأمني والترهيب من خلال أذرع النظام الإيراني مليشيا الحرس الثوري.

وتوعدت مليشيا الحرس الثوري المتظاهرين عن طريق شن حملة اعتقالات موسعة لترهيب وقمع المتحتجين.



