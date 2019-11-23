الاتحاد البرلماني العربي يؤكد دعمه لجهود الحكومة الشرعية اليمنية





أكد الاتحاد البرلماني العربي، مساء اليوم السبت، على دعمه المطلق لجميع الجهود، التي تبذلها الحكومة الشرعية في اليمن؛ للحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.





وجاء هذا في بيان ندد فيه الاتحاد بتسليم السلطات الإيرانية السفارة اليمنية في طهران للمليشيات الحوثية الانقلابية، بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.





هذا ووصف عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي، التصرف الإيراني بأنه غير مسؤول، وقال: "إنه ينتهك بشكل فاضح سيادة الجمهورية اليمنية المعترف بشرعيتها دولياً وأسس ومبادئ العلاقات الدبلوماسية الدولية".





وأوضح الاتحاد البرلماني أن هذه الخطوة تتعارض بشكل واضح مع ما تدعيه جمهورية إيران، مجدداً دعوته بضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ولعب دوراً بناءً ومثمراً يسهم فعلياً في دعم الحل السياسي لإنهاء الحرب في اليمن وذلك عبر التواصل المباشر مع السلطة الشرعية في اليمن.





وأكد البيان الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية يشارك فيها جميع الأطراف في إطار حوار وطني لحل الخلافات الداخلية، ومعالجة جميع القضايا الداخلية في اليمن، دون تدخلات خارجية لا تساهم في خدمة مصلحة اليمن وسيادته واستقراره.





البرلمان العربي

المقر في دمشق في سوريا، وتم الاتفاق في مؤتمر القمة العربية عام 2001 في عمان، الدول العربية وافقت على إنشاء برلمان عربي ، وطرح مشروع قرار لمنح الأمين العام لجامعة الدول العربية القدرة على إنشاء وبدأ البرلمان.





وفي عام 2004، في مؤتمر القمة العربية العادية في الجزائر، وكان التاريخ الرسمي لجميع أعضاء الجامعة العربية وافقت على إرسال ممثل إلى المؤقتة جلسات البرلمان، التي جرت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة مصر، مع كل دولة من الدول الاعضاء إرسال أربعة أعضاء، إلى البرلمان العربي في دمشق.



