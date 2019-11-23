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إكتمال النصاب القانوني بالجمعية العمومية للأهلي والإدارة تعتمد جدول الأعمال والميزانية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:35 م
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الجمعية العمومية للأهلي
الجمعية العمومية للأهلي
محمد الصو
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أغلق منذ قليل باب التسجيل في اليوم الثاني للجمعية العمومية بالأهلي، حيث أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي إكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لمناقشة ميزانية السنة المالية المنتهية 1/7/2018حتى 30/6/218.

جاء ذلك بعد أن فشل إكتمال النصاب القانوني باليوم الأول أمس الجمعة، ليتم تأجيل العمومية لليوم الثاني، ليكتمل النصاب القانوني بعد حضور 5194 عضو في اليوم الثاني.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وجه الدعوة إلى الأعضاء، لحضور الجمعية العمومية، ومناقشة جدول الاعمال، وما تم التوصل إليه خلال العام المالي الماضي.

وأغلق باب التسجيل في اليوم الثاني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، بعدما تم فتح باب التسجيل في التاسعة صباحاً لليوم الثاني على التوالي حتى السابعة مساءً.

واعتمد الأهلي جدول الأعمال وميزانية النادي عن عام ٢٠١٨-٢٠١٩، وذلك في اليوم الثاني والأخير للجمعية العمومية العادية، التي تُجرى في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، بحضور 5194 عضوا اليوم السبت، حيث يتم المناقشةمع أعضاء النادي عدة ملفات مالية وإدارية وانشائية، أبرزها اعتماد ميزانية النادي للعام المالي 2018- 2019، والتي بلغت ملياري جنيه وفقا للبيان الرسمي.

وجاء اعتماد جدول الأعمال والميزانية لعدم وصول عدد الحضور في القاعة الرئيسية لنصف عدد الذين سجلوا حضورهم في النصاب القانوني وذلك وفقا للائحة النادي.

وكان يتطلب المناقشة حضور 2257 عضوًا لمناقشة جدول الأعمال وهو ما لم يحدث، ليتم اعتماد جدول الأعمال والميزانية عن العام المالي المنقضي.

وكان الأهلي قد أعلن أن إجمالي الميزانية الخاصة بالنادي عن العام المالي 2 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه عن العام الماضي، فضلًا عن تحقيق فائضا في الميزانية قدره 322 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي.
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الكلمات المفتاحية

الجمعية العمومية للأهلي الأهلي

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