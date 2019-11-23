معروف حكماً للأهلي والجونة.. والصباحي يدير موقعة الزمالك وإنبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور طاقم حكام مباراتي يوم الأثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:-

- الجونة مع الأهلي ( الجولة 5 ) : محمد معروف ويوسف البساطي واحمد ساهر ومعهم احمد العباسي حكما رابعا.

- إنبي مع الزمالك ( الجولة 6 ): محمد الصباحي واحمد توفيق وهاني عبد الفتاح ومعهم عاطف حسين حكما رابعا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء بعد غد الاثنين على ستاد الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، وكان الأهلي قد حقق الفوز في ٣ مباريات بالدوري على حساب كلًا من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

على الجانب الأخر يلتقي الزمالك مع إنبي في الثامنة مساء غدا الأثنين، ويحتل الأبيض المركز الثاني برصيد 10 نقاط.