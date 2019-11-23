هدف رياض محرز اليوم

استطاع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن يسجل هدفه الثاني في مرمى نادي تشيلسي في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد معقل السيتي.





رياض محرز يسجل هدف مانشستر سيتي الثاني

وجاء هدف نادي مانشستر سيتي الثاني في مرمى نادي تشيلسي عن طريق رياض محرز نجم السيتي والمنتخب الجزائري في الدقيقة 37 لتصبح نتيجة المباراة 2-1 لصالح السيتي، إثر تسديدة رائعة سددها نجم محارب الصحراء بطريقة مميز سكنت شباك كيبا حارس مرمي البلوز.





يذكر أن نادي تشيلسي كان متقدما على السيتي بهدف في الدقيقة 21 عن طريق نجولو كانتي بينما سجل كيفين دي بروين هدف التعادل في الدقيقة 29 لمانشستر ليسجل رياض محرز بعد ذلك هدف الفوز.





تألق واضح لرياض محرز هذا الموسم

وسجل ‏رياض محرز 3 أهداف وصنع 3 أهداف أيضًا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، رغم مشاركته في 6 مباريات فقط بشكل أساسي.





ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي تشيلسي في المركز الثالث من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الممتاز برصيد 26 نقاط من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن.



