اسعار السيراميك في مصر اليوم السبت 23-11-2019

اسعار السيراميك في مصر

سجلت أسعار السيراميك في مصر استقرار خلال شهر نوفمبر، مع التراجع الطفيف الذي حدث في اسعارها الشهر الماضي بعد هبوط اسعار توريد الغاز للمصانع السيراميك.

اسعار السيراميك اليوم في مصر :

اسعار سيراميك كيلوبترا يبدأ من 85 جنيه وحتي 100 جنيه للمتر.

اسعار متر سيراميك لا بوتية فرز أول يبدأ من 25 جنيه وحتي 28 جنيه للمتر.

اسعار سيراميك رويال 55 جنيه للمتر.

اسعار سيراميك فرز ثالث بداية من 40 إلى 50 جنيه للمتر.

اسعار السراميك في مصر تتراجع :

وكان رجل الأعمال محمد ابو العنين صاحب مصانع كليوبترا، أكد خلال تصريحات سابقة للفجر على تراجع اسعار السراميك في مصر بعد خفض اسعار توريد الغاز للمصانع.

وقال ابو العنين، إن اسعار السراميك في مصر هى الأرخص على الأطلاق، مشيرا إلى أنه يتوقع مزيد من خفضها خلال الأشهر القادمة.

خفض اسعار الغاز لمصانع السيراميك:

وكان مجلس الوزارء اعلن في أكتوبر الماضي خفض أسعار الغاز للمصانع السيراميك من 7 دولارات إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، حيث أكد عدد من المصنعون أن انخفاض سعر الغاز للمصانع السيراميك سيقلل تكلفة الانتاح بنسبة تتراوح بين 2% إلى 4%.