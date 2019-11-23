Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الوداد والرجاء تغطية مباشر "1-0" جوووول kora online تابع لايف

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يستضيف الوداد المغربي اليوم نظيره الرجاء فى ديربي الدار البيضاء، ضمن أهم مباريات اليوم فى إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والمقرر إقامتها على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، اليوم السبت 23-11-2019، فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين على الملعب ذاته انتهت بالتعادل الإيجابى 1\1، وبادر الوداد بالتسجيل عن طريق إسماعيل حداد فيما أدرك فابريس كايل التعادل لفريق الرجاء.

وصعد الرجاء الرياضي لدور الـ 16 فى البطولة العربية بعدما تخطى عقبة فريق هلال القدس الفلسطينى فى دور الـ32، بعد فوزه ذهابا فى “الدار البيضاء” بهدف دون رد، قبل أن يكرر انتصاره فى العودة بهدفين دون مقابل.

أما الوداد الرياضي، فنجح فى الفوز على المريخ السودانى العنيد فى الدور ذاته، بعد أن فرض عليه تعادلا بهدف لمثله على ملعبه ووسط جماهيره، قبل أن يحسم التأهل بالفوز إيابا بهدفين دون رد، لتسفر قرعة ثمن النهائى عن صدام نارى مع جاره الرجاء.

وقد أعلنت السلطات الأمنية فى مدينة “الدار البيضاء” المغربية حالة التأهب لتأمين مباراة الديربى التى تجمع بين فريقى الوداد والرجاء اليوم بملعب “محمد الخامس”.

Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ أقل من ساعتين

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ ساعة و 20 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السيتي YALLA ON

منذ ساعة و 17 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

منذ أقل من ساعتين

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت elfra3na مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر (GOAL salah) بي إن سبورتس المفتوحة TIME SPORTS اون لاين ج

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

الآن

كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

منذ أقل من ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:14 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السيتي YALLA ON

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

03:58 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

04:23 م

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

06:45 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status