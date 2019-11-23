يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الوداد والرجاء تغطية مباشر "1-0" جوووول kora online تابع لايف

يستضيف الوداد المغربي اليوم نظيره الرجاء فى ديربي الدار البيضاء، ضمن أهم مباريات اليوم فى إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والمقرر إقامتها على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، اليوم السبت 23-11-2019، فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش.





وكانت نتيجة مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين على الملعب ذاته انتهت بالتعادل الإيجابى 1\1، وبادر الوداد بالتسجيل عن طريق إسماعيل حداد فيما أدرك فابريس كايل التعادل لفريق الرجاء.





وصعد الرجاء الرياضي لدور الـ 16 فى البطولة العربية بعدما تخطى عقبة فريق هلال القدس الفلسطينى فى دور الـ32، بعد فوزه ذهابا فى “الدار البيضاء” بهدف دون رد، قبل أن يكرر انتصاره فى العودة بهدفين دون مقابل.





أما الوداد الرياضي، فنجح فى الفوز على المريخ السودانى العنيد فى الدور ذاته، بعد أن فرض عليه تعادلا بهدف لمثله على ملعبه ووسط جماهيره، قبل أن يحسم التأهل بالفوز إيابا بهدفين دون رد، لتسفر قرعة ثمن النهائى عن صدام نارى مع جاره الرجاء.





وقد أعلنت السلطات الأمنية فى مدينة “الدار البيضاء” المغربية حالة التأهب لتأمين مباراة الديربى التى تجمع بين فريقى الوداد والرجاء اليوم بملعب “محمد الخامس”.



