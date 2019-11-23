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مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد بث مباشر AFC Champions League Final يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الهلال AlHilal PLUS

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:20 م
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مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد بث مباشر
مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد بث مباشر
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نقدم لكم بث مباشر - مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا ريد الياباني في بث مباشر وحصري وحي عبر قناة بي ان سبورت الرياضية، يلا شوت قناة الاتحاد الآسيوي عبر يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا رابط ELOSTORA  بث مباشر ماتش الهلال.

كشف رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي أن لاعب الوسط محمد كانو جاهز للمشاركة عندما يتقابل الفريق مع أوروا ريد دايموندز الياباني يوم الأحد على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وشهدت مباراة الذهاب قبل أسبوعين فوز الهلال 1-0 على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان الفريقين تواجها في نهائي البطولة عام 2017، حيث تعادلا بنتيجة 1-1 في الرياض قبل أن يحقق أوراوا ريدز الفوز 1-0 في سايتاما ليتوج باللقب الثاني له في تاريخ البطولة.


وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة منذ إطلاقها بنظام الجديد، حيث كان خسر نهائي عام 2014 أيضاً أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي.

وقال لوشيسكو: نحن نتشرف بالتواجد هنا، في مباراة الذهاب قدمنا مستوى رائع وصنعنا العديد من الفرص، ولكن في النهاية لم نسجل سوى هدف واحد، وهذا أمر يجب أن نتقبله الآن.

وأضاف: نحن هنا من أجل تحقيق الفوز، وفي ذات الوقت ندرك أن مثل هذه المباريات صعبة للغاية، وندرك أن كل لاعب يمتلك حماس كبير من أجل الفوز، ورغم صعوبة المباراة فإننا سنقدم أفضل ما بوسعنا ونحاول فرض أسلوبنا في اللعب خلالها.


وأوضح: حالة الطقس جزء كرة القدم، والمهم هو الروح في داخل الفريق، وإذا كانت روح الفريق في حالة جيدة فإنك قادر على التأقلم مع أي ظروف.

وتابع: هذه المباراة الأهم بالنسبة لنا في حياتنا، والجميع جاهزون لتقديم أفضل ما بوسعهم، وبالتالي فإن كل لاعب سيشارك في هذه المباراة ينتظر منه أن يقدم أفضل ما يمكن من أجل الفريق.

وكشف: محمد كانو من أفضل اللاعبين في السعودية، ونحن نعرف هذا الأمر جيداً، وهو قدم مستوى رائع منذ قدومي إلى الفريق خاصة في دوري أبطال آسيا، ولسوء الحظ تعرض للإصابة في الدور قبل النهائي، وهو كان يعاني من أجل استعادة مستواه، وهو متواجد معنا في التشكيلة وجاهز للمشاركة، ولكن لا يمكن تأكيد مشاركته في مباراة الغد.


وأردف بالقول: نحن نحترم فريق أوراوا ريد دايموندز كثيراً، حيث أنه ليس من السهل بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا مرتين في غضون ثلاث سنوات، وفي المقابل نحن نمتلك ثقة كبيرة بعد المباريات التي قدمناها في البطولة، وبالتالي فإن هدفنا في مباراة الغد هو أن نلعب بأسلوبنا ونحقق الفوز.

من جهته قال المهاجم محمد الشلهوب: أنا سعيد مع زملائي بالتواجد في نهائي دوري أبطال آسيا، وقد وصلنا إلى هذا الدور بفضل قوتنا كمجموعة، وسوف نواصل على ذات الوتيرة من أجل تحقيق حلمنا في الفوز باللقب.

وأضاف: ذكريات فوزي بلقب بطولة الأندية الآسيوية عام 2000 هي ذكرى سعيدة للغاية بالنسبة لي، جوبيلو كان يضم آنذاك العديد من اللاعبين المميزين على الصعيد على الفردي في منتخب اليابان، أما الآن فإن أوراوا يمتاز باللعب الجماعي، وبشكل عام الأندية اليابانية قوية دائماً".

وتابع: كان لدينا فريق مميز من ناحية النجوم في عام 2000، وفي المقابل فإن الجيل الحالي يأخذ مكانه بين نجوم الكرة السعودية، حيث أن الهلال دائماً يكون له حضور في كرة القدم السعودية.

وكان الهلال تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل القطري و8 للاستقلال الإيراني ونقطتين للعين الإماراتي. وفي الأدوار الإقصائية فاز الهلال في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في ربع النهائي على مواطنه الاتحاد بواقع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في قبل النهائي على السد القطري بواقع 6-5 في مجموع المباراتين.

في المقابل حصل أوراوا ريدز على المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، مقابل 7 نقاط لبكين الصيني و4 لبوريرام يونايتد التايلاندي. ثم في الأدوار الإقصائية فاز في دور الـ16 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 4-2 في مجموع المباراتين، وفي ربع النهائي على شنغهاي اس آي بي جي الصيني بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادل الفريقين 3-3 في مجموع المباراتين، وتغلب في قبل النهائي على غوانغزهو ايفرغراند بواقع 3-0 في مجموع المباراتين.

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