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كورة لايف live مشاهدة مباراة الوداد والرجاء "1-0" بث مباشر يلا شوت رابط ماتش الوداد AD SPORTS المفتوحة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:20 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقدم الفجر الرياضي تغطية مباشرة لمباراة فريق الوداد الرياضي وغريمه التقليدي فريق الرجاء الرياضي، في الديربي العربي، والمقامة على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب دور ثمن النهائي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم «البطولة العربية».

 

وكانت مباراة الذهاب بين الرجاء والوداد والتي أقيمت على نفس الملعب، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهو ما يمنح فريق الوداد الأفضلية في مباراة اليوم.

 

ويحتاج فريق الوداد الرياضي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لضمان التأهل لربع نهائي بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، أما فريق الرجاء فيحتاج للفوز أو التعادل بهدفين لكل فريق أو أكثر لحجز مقعده في الدور المقبل.

 

الوداد خسر في مباراته الأخيرة أمام فريق نهضة بركان، ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين، أما فريق الرجاء فخسر أيضًا أمام فريق يوسفية برشيد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الوداد الرياضي والرجاء الرياضي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت جرينتش، وستذاع عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية.

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الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة الوداد والرجاء

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