رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة يزور جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية





قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، مساء اليوم السبت، بزيارة جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، الذي تشارك به على هامش مهرجان سباق "فورمولا إي" الدرعية 2019، الذي أقيم خلال يومي 22 و23 نوفمبر 2019م، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية التي انطلقت في 22 نوفمبر وتستمر حتى 21 ديسمبر 2019م في منطقة الدرعية التاريخية.





هذا واستقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي، في جناح شركة "SAMI" عددٌ من المسؤولين فيها، الذين قدموا له شرحاً وجيزاً عن الشركة.





كما شاركت تحت مظلة شركة "SAMI" في الجناح نفسه، شركة الإلكترونيات المتقدمة "AEC" التابعة لها، وذلك من خلال زاويتها الذكية، التي ضمت جهازاً لمحاكاة الطيران وجهازاً لمحاكاة قيادة السيارات، فيما استقطب الجناح العديد من الزوار والمهتمين للتعرف على أنشطة الشركتين.





وأقيم سباق "فورمولا إي" الدرعية 2019 للسنة الثانية على التوالي في منطقة الدرعية التاريخية، وهو أحد الفعاليات الرياضية العالمية التي تعكس الخطوات الطموحة، التي تخطوها المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية 2030.



