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روسيا: إيران طلبت قرضاً إضافياً بقيمة ملياري دولار

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:07 م
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ألكسندر نوفاك
ألكسندر نوفاك
وكالات
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أوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن إيران طلبت من روسيا قرضاً إضافياً بقيمة ملياري دولار.

وكشف نوفاك، خلال تصريحاته، مساء السبت، أن  إيران طلبت القروض لتمويل مشروعات تشمل بناء محطات للطاقة الحرارية وتوليد الكهرباء بالطاقة المائية وسكك حديدية وعربات لقطارات الأنفاق.



وأضاف نوفاك: "يطلبون نحو ملياري دولار.. يقولون إنهم حصلوا على وعود بـ 5مليارات دولار في 2015. لدينا قروض مخصصة لهم وهم يطلبون منا رفع القيمة الإجمالية لـ 5مليارات دولار"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.



وتشهد إيران أزمة اقتصادية ومالية خانقة، بسبب العقوبات الأمريكية عليها والفساد المستشري في البلاد.



في هذا السياق، اضطرت الحكومة الإيرانية لرفع أسعار الوقود، مما أشعل احتجاجات في مناطق عدة في إيران، قمعتها طهران بالقوة.



واندلعت الاحتجاجات في عدة مناطق بالبلاد يوم 15 نوفمبر، بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 50% على الأقل.



وامتدت الاحتجاجات إلى 100 مدينة وبلدة، حيث طالب المحتجون بتنحية كبار المسؤولين بالدولة. وتشير تقارير دولية لمقتل أكثر من 100 متظاهر واعتقال الآلاف.
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ملياري دولار قروض روسيا الكسندر نوفاك إيران

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