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وراء كل باب حكاية.. أول أعمال إنجي الليثي (صور)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:56 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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أصدرت حديثًا دار همسة للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "وراء كل باب حكاية" للكاتبة إنجي الليثى، والغلاف من تصميم مريم فتحي الحصري.

وعلى غلاف المجموعة نقرأ

"وراء كل باب حكاية، ممكن تكون حكايتك وممكن تكون حكايتي، الأبواب وراها حكايات كتير،فيها حكم ومواعظ، ممكن نتعلم منها، حكاياتي بتحصل كل يوم، يمكن بتمر علينا مرور الكرام من غير ما ناخد بالنا تعالوا نقراها سوا، نضحك، نبكى، نفرح، نتألم، ما هي دي طبيعة الحكايات اللي ورا كل باب الملخص لو حابب تاخد لفة معانا وبتحب الحكايات والمواضيع يبقى اخترت الكتاب الصح.

تكوين المجموعة القصصية 

وتتكون المجموعة القصصية من 13 قصة قصيرة هى: "الحسد"، و"سوبر ماركت"، و"بوسي والشغالات"، و"الزوجة الثانية"، و"عفريت في كل بيت"، و"تحمل المسئولية"، و"الرجل الخائن"، و"السفر والغربة"، و"رمضان، شوال، المدارس"، و"قعدة حريم"، و"وسط الأقنعة"، و"ذكريات أيامنا الجميلة"، و"أسرار العالم الخفي".

وراء كل باب حكاية.. أول أعمال إنجي الليثي (صور)
وراء كل باب حكاية.. أول أعمال إنجي الليثي (صور)
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