عاجل.. رياض محرز يدك شباك تشيلسي بهدف خرافي

وجاء هدف السيتزينز بعد أن توغل محارب الصحراء من الناحية اليمنى وصوب بيساره قوية سكنت في شباك الحارس البرازيلي إيدرسون موراليس ليقلب أبناء بيب جوارديولا تأخرهم بهدف إلى تقدم بهدفين.

وكان الفرنسي نيجولو كانتي قد إفتتح التسجيل للبلوز في الدقيقة الحادية والعشرين قبل أن يدرك البلجيكي كيفين دي بروين التعادل للفريق السماوي في الدقيقة السابعة والعشرين في إنتظار ما ستسفر عنه أحداث الشوط الثاني.

مزق الدولي الجزائري رياض محرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي شباك فريق نادي تشيلسي بهدف عالمي دونه عند حلول الدقيقة السابعة والثلاثين في المباراة التي تجمع الفريقان حالياً على ملعب إستاد ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.