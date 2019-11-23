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رئيس محلية البرلمان مستمرون في تقييم الأثر التشريعي لقانون تقنين الأوضاع

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:07 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن أعضاء اللجنة يعقدون جلسات منذ 2017 حتى تاريخه تحت عنوان تقييم الأثر التشريعي لقانون تقنين الأوضاع، لتحديد هل القانون حقق مستهدفاته أم لا، حيث يتعامل هذا القانون مع جزء غاية في الحساسية.

وأشار "السجيني"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أنه أسفر عن الجلسات التي عقدها البرلمان أن الحكومة قامت بتعديل اللائحة الخاصة بالقانون تنفيذا لتوصيات اللجنة، فضلا عن وجود بعض النقاط رأى النواب وممثلي الحكومة أنه يجب تعديلها.

حيث تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا الأربعاء المقبل لبعض المقترحات المقدمة من عدد من النواب لتعديل بعض مواد قانون تقنين الأوضاع.
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