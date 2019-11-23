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"هيئة الإحصاء" تعلن إتاحة مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا عبر الشبكة الداخلية لمنسوبيها

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:54 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، مساء اليوم الأحد، أنها اتاحت لمنسوبيها مشاهدة مباراة "الهلال السعودي" و"أوراوا الياباني"، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، من خلال البث المباشر على اليوتيوب الخاص بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عبر الاجهزة المكتبية لمنسوبي الهيئة من خلال الشبكة الداخلية، عند الساعة الواحد ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويأتي اتاحة مشاهدة المبارات خلال وقت العمل حرصا من الهيئة العامة للإحصاء على دعم ممثل المملكة في النهائي الأسيوي، وتمنت الهيئة كل التوفيق والنجاح لفريق نادي الهلال لتحقيق هذا المنجز القاري الكبير، الذي سيسجل باسم الكرة السعودية ويعكس التطور، الذي تشهد رياضة المملكة في الآونة الاخيرة على المستويات كافة.

الهيئة العامة للإحصاء
هي جهة حكومية سعودية، تتمتع بشخصية اعتبارية مُستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية 15 جهة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتبر الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية.

مهام الهيئة
تقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، إضافةً إلى الإشراف الفني على القطاع الإحصائي والذي يضم منظومةٌ متعددة مِنْ المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص، وتُشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمل الإحصائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقوم الهيئة بتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات الإحصائية، التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها، وتُعنى الهيئة بإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعملُ على تحديثها وتطويرها وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث، ونشرها والإشرافُ على تكوين منظومةٍ شاملةٍ مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية لدى مصادر البيانات، وتقوم الهيئة بنقل المعرفة ونشر الوعي الإحصائي وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، وتُعد الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تزويد الجهات العامة والمُنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية وفق الإجراءات النظامية، والتي تدعم متخذي القرار في هذه الجهات للمضي قدماً في تنفيذ خطط التنمية، ويعتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمُنشآت من أهم منتجاتها الإحصائية إضافة إلى المؤشرات الدورية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والزراعية ومؤشرات القوى العاملة والأرقام القياسية.


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الكلمات المفتاحية

هيئة الإحصاء هيئة الهلال الإحصاء أوراوا

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