"الأعلى للآثار" عن مقبرة النبلاء: نحن أمام متحف جديد وليس كشفا عاديا

علق الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، على اكتشاف مقبرة النبلاء، قائلًا: "هناك لفيف من سفراء العالم مكون من41 سفيرًا حضروا إعلان الكشف اليوم، وتم الإعلان عن العثور على أكبر جعران حجري منذ مئات السنوات ومئات القطط المحنطة في حالة رائعة، ومومياءان لأسدان صغاران لأول مرة يتم الإعلان عنهما".



وأشار "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة الموطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن قدماء المصريين كانوا يقدسوا بعض الحيوانات والطيور، ولذلك قاموا بتحنيط جثثهم وتم دفنهم في المقابر.



وتابع ان كشف اليوم شمل الإعلان عن مئات من التماثيل المُذهبة، وهذا الكشف يعتبر متحف جديد وليس كشفًا عاديًا، لافتَا إلى أن هذا الكشف كان له صدى دوليًا غير عاديًا.



وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار في بداية العام المقبل، سيعلن عن كشف أثري جديد، معقبًا: "احنا مبطلناش اكتشافات آثرية، ولدينا الكثير من الاكتشافات، عندنا كشف جميل جدًا سيتم الإعلان عنه مع بداية العم المقبل".

