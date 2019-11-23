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الدوري المصري.. المقاولون يعبر أسوان 2-1 وتعادل سلبي بين الجيش وطنطا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:54 م
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المقاولون وأسوان
المقاولون وأسوان
الفجر الرياضي
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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق نادي طنطا أمام ضيفه طلائع الجيش ، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

 

وجمع الطلائع أول نقطة له مع مدربه الجديد طارق يحيى، فيما فشل طنطا في استغلال عامل الأرض.

 

بهذه النتيجة رفع طنطا رصيده للنقطة الخامسة في المركز الثاني عشر، كما وصل طلائع الجيش للنقطة الثالثة في المركز الخامس عشر في جدول مسابقة الدوري.

 

وفي نفس الجولة فاز فريق المقاولون العرب على نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة، والتي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

 

وسجل ثنائية المقاولون العرب محمود سيد في الدقيقة 8 ومحمد سمير بالدقيقة 55 من زمن المباراة، فيما سجل أوميد أوكري هدف أسوان في الدقيقة 22.

 

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، فيما يقع أسوان في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.

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الكلمات المفتاحية

المقاولون وأسوان الدوري المصري الجيش وطنطا

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