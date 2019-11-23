وزير الثقافة تتفقد معرض "القاهرة.. أحبك" بصحبة رئيس مهرجان القاهرة

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، معرض "القاهرة.. أحبك" المقام بسينما الهناجر، والذي تنظمه نانسي علي، على هامش فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١.





وأصطحب رئيس المهرجان محمد حفظي، الوزيرة، في جولة داخل المعرض الذي يسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التي تعد موطن واحدة من أقدم صناعات السينما في العالم.





يذكر أن المهرجان يتيح للجمهور فرصة زيارة القاهرة من خلال عدسات الكاميرا بالهناجر، فزائر المعرض يستطيع أن يذهب في جولة إلى المدينة باستخدام تقنية التعرف الجغرافي من خلال تطبيق مهرجان القاهرة السينمائي، على الهواتف الذكية ليعيش عدد من مشاهد الأفلام الكلاسيكية في مواقع تصويرها الأصلية.