عاجل.. ثنائي الأهلي خارج مواجهة الجونة

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، راحة سلبية لمدة ٣ أيام لثلاني الفريق الأحمر عمار حمدي وصلاح محسن.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قرر منح لكلا اللاعبين راحة سلبية لمدة ٣ أيام عقب مشاركتهم مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام.

وتوج منتخب مصر الأوليمبي بلقب أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام مساء أمس عقب الفوز على كوت ديفوار مساء أمس الجمعة بهدفين مقابل هدف.

وفضل الجهاز الفني منح عمار وصلاح راحة من التدريبات خوفًا عليهم من الإجهاد بعد خوضهم لخمس مباريات في غضون أسبوعين.

وسيغيب الثنائي عن مواجهة الفريق المقبلة أمام الجونة بسبب الراحة التي حصلوا عليها بأمر من الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء بعد غد الاثنين على ستاد الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في ٣ مباريات بالدوري على حساب كلًا من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

ويختتم الأهلي صباح غد الأحد تدريباته على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، ثم يطير بعدها الفريق الأحمر إلى الجونة لمواجهته في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.