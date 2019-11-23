مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs chelsea live stream

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر COOL KORA لمباريات الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر لعام 2019، فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، مع فريق تشيلسي بقيادة لامبارد، في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة البريميرليج بالموسم الحالي 2019 – 2020، تابع بث مباشر مباراة السيتي LIVE.





مشاهدة بث مباشر كورة لايف مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي KORA STAR:

تابع بث مباشر KORA ONLINE TV لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم السبت 23 – 11 – 2019، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي، وستقام مباراة الليلة على أرضية ستاد "الاتحاد" معقل السيتيزين، حيث يسعي فريق تشيلسي لمحاولة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من اجل مواصلة منافسة ليفربول على صدارة البريميرليج، تابع ماتش مانشستر NOWماتش.





تابع بث مباشر KORA LIVE مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم السبت:

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