عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد غياب 40 يومًا.. نيران الدوري المصري تلتهم ملعب طنطا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
عادت الحياة إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد غياب أربعين يوماً بسبب إرتباطات المنتخب المصري الأول ومشاركة المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتي توج بها الفراعنة وتأهل أبناء شوقي غريب إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وإنتهت أولى مباريات الدوري المصري بعد التوقف بين طنطا وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف لكن المباراة شهدت أحداث مثيرة للغاية لا تمت للساحرة المستديرة بأي صلة بدايتها كانت إعتراض إدارة نادي طلائع الجيش على وجود عدد كبير من جماهير نادي طنطا وهو ما يخالف التعليمات التي أصدرتها الجهات الأمنية.

ورفض مسؤولو الفريق العسكري خوض المباراة وطلبوا من إدارة طنطا إخلاء الجماهير وتواجد العدد الذي يسمح به الأمن فقط ما جعل المسؤولون ينفذون المطالب من أجل حل الأزمة.

في الوقت الذي شهدت فيه المباراة أيضاً وجود لفتة طيبة من لاعبوا نادي طلائع الجيش حيث إرتدوا قمصان مطبوع عليها صورة اللاعب علاء علي لاعب الفريق السابق الذي فارق الحياة قبل أسبوع بعد صراع طويل مع المرض.

وشهدت الدقيقة الخامسة عشر الحدث الأبرز والأغرب في المباراة بعد أن نشب حريق داخل مبنى نادي طنطا الإجتماعي الأمر الذي تسبب في ذعر الكثير من اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة الفريقين.

وعلى الفور قام رجال الأمن بإخراج الأشخاص المتواجدون في المبنى وشارك أمن النادي في إخماد الحريق ولم يجد أحمد الغندور حكم المباراة أي داعي لإلغاءها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباريات الدورى المصري ستاد طنطا تحت 23 عاما المنتخب الاوليمبى

أخبار تهمك

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السيتي YALLA ON

منذ 34 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت elfra3na مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر (GOAL salah) بي إن سبورتس المفتوحة TIME SPORTS اون لاين ج

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ ساعتين و 20 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ ساعة و 6 دقيقة

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

الآن

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ ساعة و 13 دقيقة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

منذ ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ حوالي 3 ساعات

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

تشكيل طنطا ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:45 م

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

03:58 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

04:23 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

11:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status