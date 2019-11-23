بعد غياب 40 يومًا.. نيران الدوري المصري تلتهم ملعب طنطا

عادت الحياة إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد غياب أربعين يوماً بسبب إرتباطات المنتخب المصري الأول ومشاركة المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتي توج بها الفراعنة وتأهل أبناء شوقي غريب إلى أولمبياد طوكيو 2020.





وإنتهت أولى مباريات الدوري المصري بعد التوقف بين طنطا وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف لكن المباراة شهدت أحداث مثيرة للغاية لا تمت للساحرة المستديرة بأي صلة بدايتها كانت إعتراض إدارة نادي طلائع الجيش على وجود عدد كبير من جماهير نادي طنطا وهو ما يخالف التعليمات التي أصدرتها الجهات الأمنية.





ورفض مسؤولو الفريق العسكري خوض المباراة وطلبوا من إدارة طنطا إخلاء الجماهير وتواجد العدد الذي يسمح به الأمن فقط ما جعل المسؤولون ينفذون المطالب من أجل حل الأزمة.





في الوقت الذي شهدت فيه المباراة أيضاً وجود لفتة طيبة من لاعبوا نادي طلائع الجيش حيث إرتدوا قمصان مطبوع عليها صورة اللاعب علاء علي لاعب الفريق السابق الذي فارق الحياة قبل أسبوع بعد صراع طويل مع المرض.





وشهدت الدقيقة الخامسة عشر الحدث الأبرز والأغرب في المباراة بعد أن نشب حريق داخل مبنى نادي طنطا الإجتماعي الأمر الذي تسبب في ذعر الكثير من اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة الفريقين.





وعلى الفور قام رجال الأمن بإخراج الأشخاص المتواجدون في المبنى وشارك أمن النادي في إخماد الحريق ولم يجد أحمد الغندور حكم المباراة أي داعي لإلغاءها.