كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019، على ملعب الاتحاد ، ضمن مبارايات الاسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز ، ويسعى فريق مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام ليفربول المتصدر في الجولة الماضية .





موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ، اليوم السبت ، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز بتعليق عربي للمعلق رؤوف خليف .





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