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كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:35 م
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بوابة الفجر
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 يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019، على ملعب الاتحاد ، ضمن مبارايات الاسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز ، ويسعى فريق مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام ليفربول المتصدر في الجولة الماضية .

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-
تقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ، اليوم السبت ، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز بتعليق عربي للمعلق رؤوف خليف .

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مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر لايف كورة أون لاين

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت ، ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر كول كورة كما يمكنكم مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي عبر متابعة لايف يوتيوب مانشستر سيتي وتشيلسي ، رابط مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر كورة ستار يلا شوت مانشستر سيتي بث مباشرمانشستر سيتي وتشيلسي اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري مانشستر سيتي مباشر اليوم كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.
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