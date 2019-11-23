Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد نبيل
Advertisements
اجري الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم، جولة مفاجئة على مركز ومدينة طوخ، شملت الجولة قرى كفر عابد وكفر منصور وكفر النخله وعزبة الباجور بترسا وعدد من العزب التابعة لقرى أجهور الكبري والعمار، وذلك لرصد المباني وشون مواد البناء المخالفة على الأراضي الزراعية بتلك القرى لإزالتها فورا واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال أصحابها، يرافقه خلالها اللواء خالد جمعة السكرتير العام ومحمد خيري رئيس مركز ومدينة طوخ وفاطمة ذكري مدير عام المتابعة والرقابة وشيرين شوقي مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

وقام المحافظ بالمرور علي المباني المخالفة كما قام بمصادرة جميع المعدات والأخشاب ومواد البناء المستخدمة في البناء وأمر بالتحفظ عليها وعلى أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما قام بمفاجأة 3 شون لمواد البناء التي يستخدمها أصحابها في توريد مواد البناء لمن يقوم بالبناء علي الأراضي الزراعية حيث تم مصادرة عدد 10 سيارة نقل وعدد 5 لودر وعدد 5 درجات نارية وذلك لاستخدام تلك المعدات بدون ترخيص وفي أعمال مخالفة للقانون.

وشدد المحافظ على سرعة التجهيز لحملة مكبرة خلال الأسبوع الجاري لإزالة جميع المخالفات،مشيرا الي أن المحافظة لن تترك مخالفة واحدة علي الأرض الزراعية ولن نتواني عن ملاحقة المخالفين حيث أن الأرض الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيها ومصرون على الحفاظ عليها تنفيذا للقانون وحرصا علي مستقبل أجيالنا القادمة.

وأضاف مرزوق أنه سيتم تحويل المتقاعسين أي من المسئولين إلى النيابة العامة إذا ثبت تهاونه أو تواطئه مع المخالفين سواء بالوحدات المحلية أو مديرية الزراعة أو املاك الدولة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وسيتم التعامل بمبدأ الثواب والعقاب لصالح العمل لصالح الوطن.
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر.. تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لقرى طوخ 6 ساعات لرصد المباني المخالفة (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر لودر سيارة تفتيش ازالة تعديات اخبار

أخبار تهمك

يلا شوت elfra3na مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر (GOAL salah) بي إن سبورتس المفتوحة TIME SPORTS اون لاين ج

منذ حوالي 4 ساعات

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ ساعة

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السيتي YALLA ON

منذ نصف ساعة

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ ساعة الا ربع

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ حوالي 3 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ ساعة و 11 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ 35 دقيقة

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. محافظ القليوبية يقيل رئيس الوحدة المحلية بباسوس وشلقان بالقناطر الخيرية (صور)

محافظ القليوبية يقيل رئيس الوحدة المحلية بمشتهر  

محافظ القليوبية يتابع إجراءات استرداد أراضي أملاك الدولة (صور )

بسبب النظافة.. محافظ القليوبية يقيل رئيس الوحدة المحلية بنوي بشبين القناطر 

محافظ القليوبية يبحث استكمال المخططات التفصيلية لشبرا الخيمة وقليوب (صور)

21 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بغرب شبرا (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:45 م

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

03:58 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

04:23 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

11:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status