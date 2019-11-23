«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش تشيلسي SHOOT

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي KORA ONLINE لمواجهة نظيره نادي تشيلسي اليوم السبت 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي وملعب اللقاء

وستلعب مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي الثامنة والنصف مساءا بتوقيت السعودية YALLA على ملعب الاتحاد.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم

وستذاع مباراة نادي مانشستر سيتي YALLA SHOOT ضد نادي تشيلسي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD2" بتعليق رؤوف خليف.





بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي قبل مباراة اليوم

ويحتل نادي مانشستر سيتي KORA ONLINE المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي تشيلسي KORA GOAL في المركز الثالث من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الممتاز برصيد 26 نقاط من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن.



