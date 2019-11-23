ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا 3-1 في الدوري الإيطالي (فيديو)

تمكن فريق يوفنتوس من تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، على ملعب " أتليتي أزوري دي إيطاليا"، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي "السيري آ" 2019 - 2020.





وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 56 عن طريق الألماني روبن جوسينس، وأدرك المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين هدف التعادل لفريق يوفنتوس في الدقيقة 74، وأضاف هيجواين الهدف الثاني أيضًا في الدقيقة 82، واختتم باولو ديبالا بثالث الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع.





وبدأ يوفنتوس مباراته أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي بالتشكيل التالي:-



و استبعد ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو من القائمة لعدم جاهزيته عن مباراة اليوم بسبب الإجهاد، وذلك نظرًا لمشاركته الكاملة فى لقائي منتخب البرتغال بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 فى فترة التوقف الدولى.





حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.





خط الدفاع: خوان كوادرادو - ماتايس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - ماتيا دي شيليو.





خط الوسط: سامي خضيرة - ميراليم بيانيتش - رودريجو بيتانكور.





خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي - جونزالو هيجواين - باولو ديبالا.





وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 35 في صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند النقطة 22 في المركز السادس.



شاهد.. ملخص ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي:-