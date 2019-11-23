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رابط YALLA SHOOT مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت الجديد رابط ماتش مانشستر سيتي beIN LIVE

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:30 م
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بوابة الفجر
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كورة أونلاين تابع البث الحي المباشر لمواجهة فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا منافسه فريق تشيلسي YALA SHOOOT PLUS يوم السبت 23 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز COOL KOORA، ويسعى السيتي لتحقيق الفوز بعد الخسارة من فريق ليفربول في الجولة الماضية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

يلا شوت بلس وكانت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية قد أعلنت عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات KOORA STAR حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي ضد فريق تشيلسي على قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، حيث تعد تلك المباراة من قمم تلك الجولة بين البلوز وفريق السيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا YALA KOORA.

جول كورة واستقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا على التشكيل الذي سيخوض مباراته ضد فريق تشيلسي في الجولة المقبلة من البريميرليج، ويأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي GOAL KOORA :-
ايدرسون - والكر - ستونز - فيرناندينيو - بنجامين ميندي - رودري - ديفيد سيلفا - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج - رياض محرز - سيرجو اجويرو.

يلا كورة بينما سيعتمد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي على القوة الضاربة لديه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ضد فريق مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ويأتي التشكيل المتوقع للبلوز COOL KOORA :-
كيبا - ازبيلكوتا - توموري - كورت زوما - ايمرسون - جورجينهو - نيجولو كانتي - ماسون مونت - بوليسيتش - ويليان - تامي ابراهام.

كول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي ضد فريق تشيلسي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA LIVE وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وسوف تقام في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي BEIN MATSH.

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